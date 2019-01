Shazam!: per Zachary Levi l'eroe è un'ottima aggiunta alla Justice League

Durante una recente intervista promozionale per Shazam!, il protagonista Zachary Levi ha affermato che a suo modo di vedere il personaggio rappresenterebbe l'aggiunta perfetta per il team della Justice League.

Parlando con Total Film della possibilità che il suo supereroe incontri in futuro i membri del supergruppo, Levi ha dichiarato: "Sarebbe a dir poco fantastico! Shazam sarebbe perfetto per quella squadra, troverebbe sicuramente un modo per adattarsi al team e far funzionare le cose. Immagino che per questioni di età il supereroe col quale si troverebbe meglio sarebbe Flash, ma mi piacerebbe vederlo interagire anche con Superman. In sostanza, lui e Shazam sono la stessa cosa, eppure sono totalmente diversi."

Voi che ne pensate? Vorreste vedere Shazam in un eventuale Justice League 2? Fatecelo sapere nei commenti!

Settimo film del DC Extended Universe, Shazam! arriverà nei cinema di tutto il mondo ad aprile 2019. Nel cast troviamo Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong e Jack Dylan Grazer. Nei prossimi giorni, come precedentemente riportato, la pellicola diretta da David F. Sandberg sarà pubblicizzata dall'arrivo di un nuovo traile.

Qui sotto la sinossi ufficiale:

"Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci serve solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson, gridando la sola parola SHAZAM!, questo ragazzino di strada adottato di 14 anni può tramutarsi nel supereroe adulto Shazam, grazie al potere di uno stregone antico. Ancora bambino nel suo cuore, all'interno di un corpo muscoloso e divino, Shazam si rivela in questa versione adulta di sé facendo quello che farebbe ogni adolescente dotato di superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una vista a raggi X? Può sparare fulmini dalle sue mani? Può saltare le verifiche in classe? Shazam decide di testare i limiti delle sue abilità con la spensieratezza che solo un bambino può avere. Ma dovrà imparare a controllare questi poteri in fretta per poter fronteggiare le forze letali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana."