Shazam!: online il nuovo elettrizzante poster ufficiale

Mentre le aspettative per Shazam! salgono alle stelle, ecco approdare online un nuovo, elettrizzante poster ufficiale del cinecomic con protagonista Zachary Levi. Lo trovate, in tutta la sua gloria e magnificenza, in calce alla news.

Il poster mette in evidenza alcuni dei protagonisti principali del film. Per la precisione, troviamo: Shazam, Billy Batson, Freddy Freeman e, ovviamente, il perfido Dottor Sivana. Tutti personaggi che, inevitabilmente, finiranno per interagire nella dinamica e complessa avventura del nostro eroe in calzamaglia.

Un particolare interessante, all'interno dell'immagine, è senz'altro la specifica scelta dei colori da parte degli addetti al marketing del cinecomic. Come si può evincere dal poster, infatti, a prevalere nella costruzione visiva dell'immagine sono i colori sgargianti del costume del personaggio (interpretato da Zachary Levi: ecco dunque varie tonalità di rosso, giallo e arancione, brillanti e luminose come non mai!

A permeare questo poster, però, è anche l'elemento giovanile e spensierato del film DC, che contraddistinguerà le esperienza del teenager Billy Batson durante le sue primissime missioni supereroistiche, che lo porteranno a sperimentare i nuovi e fenomenali poteri di Shazam.

A simboleggiare l'evidente dualità del personaggio, vediamo dunque l'eroe e Billy Batson l'uno vicino all'altro, proprio a rimarcare l'indissolubile legame che tiene insieme l'evoluzione del personaggio, anche a livello fumettistico. Ad aiutarlo, nelle spericolate avventure in giro per la città, vi è ovviamente Freddy Freeman, qui ritratto con l'espressione sorridente e, al contempo, meravigliata, di un ragazzino che, per la prima volta, vedrà dal vivo gli adorati supereroi dei suoi sogni.



Alle loro spalle, troviamo il temibile Dottor Sivana (interpretato da Mark Strong), probabilmente intento a pianificare a mettere in atto uno dei suoi terribili attacchi ai danni della brava gente. Sarà dunque compito di Shazam, e di qualche fedele alleato, contrastarlo una volta per tutte.



Il film, attesissimo dai fan in giro per il mondo, arriverà nelle sale a partire dal prossimo mese di aprile.