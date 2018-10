Shazam!: a novembre fissate tre settimane di riprese aggiuntive

La troupe lavorativa dietro al prossimo cinecomic DC, Shazam!, tornerà in attività a novembre per le previste riprese aggiuntive del film che dureranno circa tre settimane.

Stando a quanto riportato da Production Weekly, il film della New Line e DC Films tornerà in produzione per le riprese aggiuntive, standard in prodotti di questo genere, il prossimo 1° novembre e queste si protrarranno per le successive tre settimane. La location delle suddette riprese sarà la città di Toronto.

Ricordiamo che le riprese principali di quello che è uno dei cinecomic DC più attesi della prossima stagione - soprattutto dopo il responso molto positivo suscitato dal primo trailer - sono iniziate nel gennaio 2018, per concludersi lo scorso maggio. Il primo teaser trailer della pellicola è stato mostrato all’interno della Sala H dell’ultimo Comic-Con di San Diego, tra l’entusiasmo generale.

Come già riportato in precedenza, sappiamo che il costume del protagonista - interpretato da Zachary Levi - apparirà leggermente “migliorato” rispetto a quanto visto nel trailer: “Non si tratta di quello finale, è stato migliorato parecchio da allora. Il secondo trailer ve lo confermerà”.

Diretto da David F. Sandberg, Shazam! arriverà nelle sale americane il 5 aprile 2019.

Sinossi: Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), questo avviene urlando una sola parola - SHAZAM! - questo ragazzino orfano di 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).