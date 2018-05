Shazam!: Marta Milans ha finito di girare le sue scene e lo mostra via social!

Una delle attrici che fanno parte del nuovo cinecomic DCEU, Shazam!, ha postato via social una fotografia per divulgare la notizia che ha finito di girare la sua parte.

Lei è Marta Milans e ha mostrato, nell'immagine che potete vedere qui sotto, le sedie dei piccoli attori che interpretano la parte della famiglia Shazam! La Milans interpreta invece una dei genitori adottivi della casa dove vive Billy Batson.

Quindi possiamo assumere che le riprese stanno procedendo bene, non credete?

"Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), questo avviene urlando una sola parola - SHAZAM! - questo ragazzino orfano di 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong)."