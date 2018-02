Shazam!: Mark Strong si allena duramente per interpretare il villain, nei nuovi post IG!

La produzione di Shazam! è ufficialmente iniziata e il villain principale del, si sta preparando ad interpretare il suo ruolo!

Giacomo Farci, il personal trainer di Shazam!, ha recentemente condiviso via social diverse foto e video dell'allenamento di Mark Strong per il ruolo del Dr. Sivana.

I primi rumor sul fatto che Strong avrebbe interpretato il Dr. Thaddeus Bodog Sivana, sono usciti nel novembre dello scorso anno, prima della conferma ufficiale del suo effettivo coinvolgimento nel progetto, arrivata il mese scorso. Strong non è estraneo al mondo dei film tratti da fumetti, (grazie a ruoli interpretati in Kingsman e in Lanterna Verde), ed è entusiasta di vedere cosa succederà con Shazam!

"Interpreterò un malvagio bastardo chiamato Doctor Sivana, e questi sono sempre i migliori personaggi da interpretare, i più divertenti." aveva dichiarato Strong in una recente intervista, durante la quale aveva anche detto di volersi esprimere al meglio come villain in questo nuovo progetto, visto che in Lanterna Verde, non ci era riuscito come avrebbe invece desiderato.

Date un'occhiata agli allenamenti postati qui sotto dall'allenatore di Mark Strong e diteci come pensate che potrà essere questo nuovo cinecomic di casa DC nei commenti, qui sotto.

L'uscita di Shazam! è prevista per il 5 aprile 2019.