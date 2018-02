Shazam!: Mark Strong promette un film molto divertente

Le riprese del prossimo cinefumetto targato Shazam! , sono iniziate ufficialmente, e l'attore, che interpreterà il malvagionella pellicola, ha parlato del film in una nuova intervista.

"Zachary Levi, che interpreta Shazam nel film, è una persona molto divertente e non ho dubbi che interpreterà quel ruolo con un po' di umorismo e lo renderà interessante" ha spiegato l'attore "Penso che la DC abbia capito di aver realizzato una serie di film dark, ed ora hanno trovato questo che è molto divertente! Ci sono dei momenti molto divertenti in questa pellicola".

E riguardo il suo ruolo da villain, Mark Strong spiega: "Sinestro sarebbe dovuto essere il villain di Lanterna Verde 2. L'ultima sequenza lo vedeva indossare l'anello giallo ed il suo costume diventava giallo, ed era lì che diventava il cattivo... non vedevo l'ora di poterlo interpretare ma quel film non è andato bene e non è mai stato realizzato il sequel. Quindi ho capito che interpretare Sivana è stato un altro tentativo di poter dare vita ad un villain".

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci serve solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), esclamando la parola 'SHAZAM!', questo ragazzino adottato di 14 anni può tramutarsi nel SuperEroe adulto Shazam (Levi), grazie ad uno stregone antico. Ancora bambino nel suo cuore, all'interno di un corpo da Dio e muscoloso, Shazam fa quello che farebbe ogni ragazzo con i superpoteri: si diverte con loro! Può volare? Ha una vista a raggi X? Può sparare raggi dalle sue mani? Può saltare i suoi compiti in classe? Shazam decide di testare i suoi poteri con la spensieratezza che solo un bambino può avere. Ma deve imparare a controllare questi poteri in fretta per poter fronteggiare le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).