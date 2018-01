Shazam!: Mark Strong parla del "suo" Dottor Sivana e lo definisce un "Bastar*o Malefico"!

è stato intervistato sul ruolo che interpreterà nelintitolato Shazam! , quello del. E ha parecchie cose da dire su questo villain, leggete pure!

La star di Shazam! Mark Strong, ha dato diverse notizie sul personaggio che interpreterà nell'universo DC, quello del Dottor Sivana, e promette che il villain sarà il più cattivo e "infame" personaggio che si sia visto finora in un film di supereroi!

Parlando in una recente intervista, la star di Kingsman: Il Cerchio d'Oro, ha confermato che non solo sarà il titolare del ruolo di antagonista di Billy Batson (Asher Angel) aka Shazam (Zachary Levi), ma anche che le riprese stanno per iniziare:

"Interpreterò un maledetto bastardo chiamato Dottor Sivana e questi sono sempre i migliori personaggi da interpretare, i più divertenti. Sono stato Sinestro in Green Lantern, che pensavo fosse un ottimo film, ma non ho fatto ciò che volevano. E dunque sentivo di avere come un senso di "non concluso" con in mondo DC, che voglio colmare. Ho interpretato un personaggio davvero malefico lì ma, non essendoci stato il secondo film, non ho avuto modo di diventare anche peggio e spero invece di avere questa possibilità in Shazam!."

Dopo aver rivelato che c'è molta segretezza dietro la realizzazione di questo cinecomic, Strong ha continuato rivelando che si sta allenando tanto per entrare nella parte: "Mi sono allenato come un pazzo. Penso che andrò sul set, incontrerò gli stuntmen e proverò a fare con loro tutte queste cose pazzesche che fanno loro, come volare in giro appesi a dei fili e lanciare elettricità dalle mani!"

"E' un film divertente," ha aggiunto l'attore scozzese. "Parla di un ragazzino che diventa un supereroe ma che resta sempre un ragazzino e quindi ci sono elementi di Big e altri di Stranger Things. Credo che, negli anni '40, questo fumetto abbia addirittura superato le vendite di quello di Superman!"

Che ne pensate? Mark Strong vi piace nel ruolo del Dottor Sivana?

Shazam! esce in USA il 5 aprile 2019.