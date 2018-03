Shazam!: Mark Strong è Dottor Sivana nelle nuove foto dal set!

Le riprese disono attualmente in corso e dal set arrivano ancora nuove immagini che mostrano più da vicino il look dei personaggi del film.

Le ultime riguardano lo scontro epico tra l’eroe del film, interpretato da Zachary Levi, e il villain principale della pellicola, Dottor Sivana, che ha il volto minaccioso di Mark Strong. Se guardiamo più attentamente, notiamo la fedeltà del look di Strong al personaggio come lo si vede nella serie New 52 curata da Geoff Johns e Gary Frank, con la stessa identica cicatrice a forma di saetta. Potete visualizzare le immagine in fondo alla news.

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci serve solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson, gridando la sola parola SHAZAM!, questo ragazzino di strada adottato di 14 anni può tramutarsi nel supereroe adulto Shazam, grazie ad uno stregone antico. Ancora bambino nel suo cuore, all'interno di un corpo muscoloso e divino, Shazam si rivela in questa versione adulta di sé facendo quello che farebbe ogni adolescente dotato di superpoteri: si diverte con loro! Può volare? Ha una vista a raggi X? Può sparare fulmini dalle sue mani? Può saltare le verifiche in classe? Shazam decide di testare i limiti delle sue abilità con la spensieratezza che solo un bambino può avere. Ma dovrà imparare a controllare questi poteri in fretta per poter fronteggiare le forze letali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana.

Diretto da David F. Sandberg (Annabelle: Creation), la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Henry Gayden e da Darren Lemke (Il cacciatore di giganti). Maxime Alexandre sarà il direttore della fotografia, mentre Jennifer Spence curerà le scenografie (entrambi in passato hanno già lavorato con il film-maker nella realizzazione della pellicola sulla demoniaca bambola).

Nel cast artistico di Shazam! troviamo Zachary Levi (Shazam), Asher Angel (Billy Batson), Mark Strong (Dr. Thaddeus Sivana), Jack Dylan Grazer (Freddy, il miglior amico di Billy), Grace Fulton (Mary, sorella di Billy), Darla (Faithe Herman), Ian Chen (Eugene) e Jovan Armand (Pedro). Cooper Andrews e Marta Milans saranno Victor e Rosa Vasquez, i genitori adottivi del piccolo Billy. Ron Cephas Jones, infine, sarà lo Stregone.

Shazam! uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 5 aprile 2019.