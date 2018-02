Shazam! - Lou Lou Safran mostra l'immagine di uno sparo dal set del film

, una delle giovani attrici scelte per un ruolo in, film standalone della DC Comics, potrebbe averci svelato la prima immagine del film attraverso una foto postata su Instagram dall'attrice mentre si trovava sul set del film. L'immagine è lontana ma si nota il fermo immagine di una sequenza dove avviene uno sparo.

I dettagli della trama rimangono ignoti al momento ma la narrazione vedrà l'adolescente Billy Batson (Asher Angel) con la capacità di trasformarsi in un supereroe adulto con il potere di sei dei mitologici dopo aver pronunciato la parola Shazam mentre si scontro con il malvagio dottor Sivana (Mark Strong).

Safran ha condiviso una foto scattata davanti al monitor sul set della produzione e la giovane attrice ci ha mostrato la prima immagine del film, le cui riprese sono attualmente in corso a Toronto.

Nel cast di Shazam! ci sono Zachary Levi, Asher Angel, Grace Fulton, Jack Dylan Grazer, Cooper Andrews, Marta Milans, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand e Mark Strong. La regia è di David F. Sandberg.

A Billy Batson basta pronunciare la parola SHAZAM per diventare un supereroe adulto. Grazie a uno stregone antico questo ragazzino di quattordici anni, pronunciando una sola parola, può trasformarsi in un vero supereroe, in un corpo prestante e divino. Per sconfiggere il dottor Thaddeus Sivana dovrà imparare a controllarli.