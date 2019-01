Shazam!: il look del supereroe nella nuova foto dal set

Nella nuova immagine di Shazam! diffusa sul web è possibile vedere il supereroe, interpretato da Zachary Levi, indossare il suo nuovo look. Il film è diretto da David F. Sandberg ed è uno dei titoli più attesi nell'annata cinematografica del 2019. Il film è basato sull'omonimo personaggio dei fumetti DC Comics ed è il settimo titolo del DCEU.

La nuova immagine di Shazam! offre ai fan nuovi dettagli sul look del protagonista, affiancato nella foto da Jack Dylan Grazer che interpreta Freddy Freeman, miglior amico di Billy Batson. Billy mostra a Freddy le reali potenzialità di un supereroe.

Shazam! infatti racconta la storia di un adolescente, Billy, che ha la capacità di trasformarsi in un supereroe adulto, che ottiene poteri straordinari dopo aver pronunciato la parola 'Shazam'.

Shazam dovrà affrontare il malvagio dott. Sivana per tentare di salvare il mondo.

Il cast del film prevede Asher Angel nel ruolo di Billy Batson, con Zachary Levi e Mark Strong rispettivamente nelle vesti di Shazam e del dott. Sivana.

"Tutti noi abbiamo dentro di noi un supereroe, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori" recita la sinossi del film.

Shazam! arriverà in Italia dal 4 aprile e vedrà Zachary Levi indossare per la prima volta il costume di Shazam. Levi ha recitato anche nel Marvel Cinematic Universe in Thor: The Dark World e Thor: Ragnarok.