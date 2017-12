Shazam!: L'attore di The Walking Dead, Cooper Andrews, sarà nel cinefumetto DC!

, uno dei protagonisti del serial di successo The Walking Dead, sarà in Shazam! il cinecomic DC che vedrà come interprete principale

Deadline ha riportato la notizia che Cooper Andrews (The Walking Dead) si è unito alla famiglia DCEU; infatti è stato scritturato per il cast di Shazam! il cinecomic sull'eroe che racchiude in sé la forza di Eroi e Dei.

Andrews interpreterà uno dei genitori adottivi nella casa famiglia dove risiede il piccolo Billy Batson. L'attore si unisce al cast che, come sappiamo, comprende Zachary Levi nei panni dell'eroe Shazam!, Asher Angel nei panni di Billy Batson, Grace Fulton nei panni di Mary Marvel, Jack Dylan Grazer nei panni di Freddy Freedman, Ian Chen nei panni di Eugene, Jovan Armand nei panni di Pedro e Mark Strong nei panni del Dottor Sivana.

Shazam è un personaggio DC Comics che debuttò, per la prima volta, nel 1939, con il nome originale di Captain Marvel. Creato da C.C. Beck e dallo scrittore Bill Parker, il personaggio venne pubblicato, per la prima volta, dalla Fawcett Comics. Shazam è l'alter-ego dell'adolescente Billy Batson che, pronunciando la parola “Shazam,” si trasforma in un supereroe con i poteri di sei eroi della mitologia.

David F. Sandberg (Lights Out) dirigerà il film; lo script è ad opera di Henry Gayden e Darren Lemke. La produzione inizierà i primi mesi del 2018 ai Pinewood Studios Toronto. Il film sarà prodotto dalla New Line Cinema in collaborazione con la Warner Bros. e con la DC Entertainment.

Shazam! arriverà in sala il 5 aprile 2019.