Shazam incontra Black Adam in una bellissima immagine fan-art

Lo Shazam di Zachary Levi e il Black Adam di Dwayne Johnson alias The Rock si incontreranno nelle prossime iterazioni del franchise Worlds of DC, ma un artista di Instagram ha voluto anticipare i tempo realizzando una bellissima fan-art.

L'immagine, come potete vedere dal post in calce all'articolo, è ispirata al momento che i due attori hanno recentemente condiviso sul palco degli MTV Movie Awards. L'artista, il cui account sul social network è denominato Datrini Art, ha confessato:

"Sono sempre molto grato quando gli attori stessi mi facilitano il lavoro", mettendo in relazione la sua immagine con la fotografia scattata dal palco dell'evento.

Nelle scorse ore proprio The Rock ha parlato di Black Adam, anti-eroe DC che è una sorta di opposto di Shazam e che la star interpreterà in un film stand-alone di prossima uscita. The Rock, lo ricordiamo, figura fra i produttore esecutivi di Shazam! e chissà che il suo esordio nella tuta nera del villain avverrà già nell'annunciato Shazam! 2.

A questo proposito, l'interprete del supereroe-bambino Zachary Levi ha annunciato che il copione di Shazam! 2 è pronto, e che le riprese dovrebbero partire tra la primavera e l'estate del 2020.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di veder interagire i due personaggi sul grande schermo? Vi è piaciuto il primo film della serie? Come al solito, ditecelo nella sezione dei commenti.