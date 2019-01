Shazam! Il costume dell'eroe costa più di 1 milione di dollari!

A quanto pare il costume indossato da Zachary Levi in Shazam! è costato alla produzione più di un milione di dollari e non è l'unica cosa che sappiamo di questo straordinario indumento!

Infatti per Shazam! sono stati creati ben 10 costumi! E quindi la spesa, solamente per il costume da eroe di Zachary Levi, ha superato i dieci milioni di dollari!

Shazam! è il film DCEU che vedremo presto in sala e che per protagonista, vede un ragazzino al quale vengono consegnati dei poteri incredibili. A differenza di alcuni dei film precedenti del DC Extended Universe, questo ha dichiaratamente un tono maggiormente umoristico.

Una delle cose incredibili di questa pellicola, come forse ricorderete, è la trasformazione straordinaria che ha subito Zachary Levi, il protagonista adulto che, prima di recitare in questo cinefumetto, non era certo un attore molto muscoloso. Tuttavia, con un'intensiva dose di allenamento, ha messo su una gran quantità di muscoli e si è calato perfettamente nel ruolo.

Tornando a noi e ai costumi, secondo TotalFilm, che ha parlato con la costumista Leah Butler, l'ispirazione per il costume dell'eroe è arrivata da New 52, tuta con il cappuccio, e dal simbolismo greco e romano.

"La parte esterna è di spandex, e ricopre tutto; inoltre ogni muscolo è stato scolpito sul corpo di Zach in modo che accentui e metta in evidenza la sua forma naturale e le sue dimensioni. C'è anche molta tecnologia perché il cerchio centrale e i guanti si illuminano; per realizzare questa cosa, c'è una batteria nella parte posteriore - avevamo un mantello per coprire tutto altrimenti non so proprio dove avremmo messo tutte queste cose - e si illumina a distanza attraverso l'ausilio di una persona che si occupa proprio di questo. C'è del cablaggio in tutto il costume, una batteria ricaricabile AA da 26 volt. Dura circa due ore a pieno carico.

Ci sono volute 16 settimane per costruire il costume. Abbiamo dovuto scansionare il corpo di Zach e iniziare a costruire il costume ancor prima che iniziasse il suo regime d'allenamento molto rigido, la sua dieta e il suo training in palestra. Hanno anche assunto uno scultore che ha avuto il compito di scolpire il corpo di Zach, così da avere la forma del suo fisico sempre disponibile. E alla fine il costo totale della tuta, di una tuta singola è più di un milione di dollari. Più del doppio del totale che il regista, Sandberg, ha speso per girare il suo primo film, Lights Out."