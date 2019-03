Shazam!: guardate la nostra videorecensione del nuovo film Worlds of DC

Dopo la recensione di Shazam! a cura del nostro Luca Ceccotti, per il nuovo film del Worlds of DC arriva anche la videorecensione con la voce di Gabriele Laurino, il tutto unito dal puntuale montaggio di Aurelio Vindigni Ricca.

Il video è già disponibile sulla pagina YouTube di Everyeye, ma potete anche recuperarlo comodamente all'interno di questa news.

L'opera, diretta da David F. Sandberg (Lights Out, Annabelle: Creation), è il settimo capitolo del Worlds of DC, ex DC Extended Universe, e come il recente Aquaman narrerà una storia indipendente in linea con le nuove direttive dirigenziali della Warner, che come sappiamo prevedono ora film stand-alone poco interessati alla costruzione di un Universo Condiviso coerente in stile Marvel Cinematic Universe.

La storia segue Billy Batson, un orfano di 15 anni che viene scelto come campione dal Mago Shazam: il ragazzo scopre che, urlando la parola magica "Shazam!", è ora in grado di diventare un supereroe adulto dotato dei poteri degli dei: la saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio. Con l'aiuto dell'amico Freddy Freeman, Billy dovrà prima di tutto imparare a padroneggiare i suoi nuovi poteri, per poi fronteggiare e sconfiggere il temibile dottor Sivana.

In attesa dell'uscita di Shazam!, che arriverà il prossimo 4 aprile, recuperate anche la nuova clip esclusiva, nella quale il supereroe interpretato da Zachary Levi cerca di capire come usare i suoi poteri per volare.

Nel cast anche Mark Strong (Dottor Sivana), Asher Angel e Jack Dylan Grazer.