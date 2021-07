Shazam: guarda Zachary Levi contro il Black Adam di The Rock in questa stupenda fan art!

Mentre si sono appena concluse le riprese di Black Adam e con quelle di Shazam! Fury of the Gods già a buon punto, i fan hanno deciso di omaggiare i due supereroi della DC con una stupenda fan art che mostra l'inevitabile scontro tra i personaggi impersonati rispettivamente da Dwayne "The Rock" Johnson e da Zachary Levi nei film Warner Bros / DC.

Anche questa fan art prende spunto dall'immagine dal set pubblicata da The Rock qualche giorno fa per testimoniare la potenza distruttiva del suo personaggio e la sostanziale differenza tra lui e gli altri supereroi della DC Comics, compresi Superman e Shazam che appunto a differenza sua possiedono un codice morale spiccato. Lo scontro tra i due personaggi sembra svolgersi all'interno di un tempio e il look del poster è decisamente infuocato per quello che si preannuncia come uno scontro apocalittico tra due divinità. Uno scontro che prima o poi dovremmo essere in grado di vedere anche sul grande schermo con l'inevitabile crossover tra i due film.

Ricordiamo che le riprese di Black Adam si sono concluse pochi giorni fa e che la pellicola è diretta da Jaume Collet-Serra, scelto personalmente da The Rock dopo la loro recente collaborazione in Jungle Cruise della Disney, quest'ultimo in uscita la prossima settimana sia al cinema che contemporaneamente su Disney+ con Accesso VIP.

Per quanto riguarda il sequel con Zachary Levi, David F. Sandberg ha aggiornato sullo stato delle riprese di Shazam! Fury of the Gods, le quali sarebbero giunte a buon punto ormai; dal set sono emersi poi i costumi della Shazam Family completamente riaggiornati e rivisti rispetto al primo Shazam e il costume di Helen Mirren, che ricoprirà il ruolo di villain della pellicola.

Black Adam uscirà nelle sale il 29 luglio 2022, mentre Shazam! Fury of the Gods arriverà nel 2023.