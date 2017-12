Shazam!: Grace Fulton sprizza gioia via social per essere entrata nel cast del cinecomic!

ha dato lei stessa conferma del fatto che sarà una tra i protagonisti di Shazam! la pellicolache arriverà in sala ad aprile 2019.

Il misterioso cast di Shazam! inizia così ad essere molto meno oscuro. Grace Fulton ha usato i social network, Instagram per la precisione, per dare ai fan la notizia di essere stata scritturata nel cast del film con Zachary Levi.

Nella foto si vede l'attrice con in mano un fumetto di Shazam! e il suo sorriso non mente: è super entusiasta di far parte del progetto! La caption recita infatti: "Ragazzi... ragazzi... Sarò in Shazam! Lo so, è pazzesco! Cosa? Ah! HOLY MOLEY!!! Sono super entusiasta. Grazie a Peter Safran e alla New Line per avermi inserita nella famiglia Shazam, prometto di mantenere i suoi segreti! @ponysmasher e @maxime.alexandre, a presto!! 😊."

Anche il regista, David F. Sandberg, ha confermato questa notizia: "Ok, credo che la cosa si sappia già ma questo è un benvenuto ufficiale a @smoregrace," ha scritto Sandberg.

Ancora non sappiamo in che ruolo apparirà la Fulton, ma dai primi report potrebbe essere una degli amici di Billy Batson e, conseguentemente, potrebbe interpretare Mary Marvel ma, attenzione, è solo una mera speculazione in questo momento.

Grace Fulton si unisce al cast di Shazam! che, per adesso, vede Zachary Levi nei panni di Shazam, Jack Dylan Grazer nei panni di Freddy Freeman, Asher Angel nei panni di Billy Batson, Ian Chen nei panni di Eugene Choi, David J. MacNeil nei panni di Mr. Bryer, e Jovan Armand nei panni di Pedro Pena. Anche se non ancora confermato, Mark Strong dovrebbe interpretare il ruolo del Dr. Thaddeus Sivana.

Shazam! arriverà in sala il 5 aprile 2019.