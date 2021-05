Shazam: Fury of the Gods, Zachary Levy anticipa l'inizio delle riprese

Mentre le riprese di Black Adam procedono a gonfie vele, l'attore Zachary Levi è comparso sul social network Instagram per stuzzicare i fan circa l'inizio della produzione di Shazam: Fury of the Gods.

Tramite un nuovo post sul suo Instagram ufficiale, Zachary Levi ha condiviso un'immagine della sua action figure di Shazam che si staglia trionfalmente davanti ad una lavagnetta. Nella didascalia di accompagnamento, che trovate in calce, si legge: "Shazito. È atterrato. A Hotlanta", segnalando che la produzione sta per iniziare ad Atlanta, in Georgia.

Allo stesso modo, l'attrice Marta Milanlans tramite le sue stories ha condiviso alcune immagini dal set del film, che trovate sempre alla fine dell'articolo.

Con le riprese di The Batman terminate qualche settimana fa, attualmente sono tre i cinecomic DC Films in produzione: il già citato Black Adam, spin-off legato alla saga di Shazam! (nei fumetti Black Adam è il villain numero uno di Shazam) diretto da Jaume Collet-Serra e con protagonista The Rock, The Flash di Andy Muschietti con Ezra Miller, Ben Affleck e Michael Keaton e adesso anche Shazam: Fury of the Gods.

Il nuovo film della saga sarà diretto ancora una volta da David F. Sandberg e presenterà il ritorno di gran parte del cast del film originale oltre alle new entry Helen Mirren come Hespera, Lucy Liu come Kalypso e Rachel Zegler. La data di uscita è fissata al 2 giugno 2023.