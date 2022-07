Shazam! Fury of the Gods, Zachary Levi: 'Ci hanno dato più soldi e più tempo'

L'attore di Fury of the Gods, che si è mostrato nel primo trailer, ha rivelato a Entertainment Tonight che il film sequel, che arriverà nelle sale il 21 dicembre, ha avuto "più tempo e più budget" rispetto al suo predecessore del 2019.

“Il primo non era stato testato. Poche persone sapevano chi fosse Shazam", ha spiegato Zachary Levi. “Più persone conoscevano Superman, Batman, Wonder Woman e tutte quelle cose. Eravamo questo tipo di piccolo motore, e tutti si chiedevano come sarebbe andato il film. Poi abbiamo fatto abbastanza bene, quindi ora c'è più fiducia in noi come franchise".

L'attore ha continuato: "La Warner Bros. è stata di grande supporto. Ci hanno dato più soldi, più tempo, abiti nuovi e più belli. È stato incredibile. E girare il sequel, insieme alle nuove arrivate del franchise Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, è stato come tornare a casa".

"Dobbiamo tornare tutti indietro con questi personaggi che stavamo già creando nel primo", ha aggiunto Levi. "Ora possiamo rivisitarli, approfondirli, e continuare a costruire relazioni tra i diversi personaggi, tutte queste sono le cose divertenti".

