Shazam! Fury of the Gods, Zachary Levi torna in palestra: via agli allenamenti per il film

Dopo gli ultimi aggiornamenti sulle riprese di Shazam! Fury of the Gods, sembra che qualcuno (Zachary Levi) si stia preparando al ritorno sul set facendo tappa in palestra...

Stando a quanto dichiarato da Megan Good a.k.a. Darla Dudley nel film DC, e da quanto riportato anche da Murphy's Multiverse, le riprese di Shazam! Fury of The Gods dovrebbero iniziare verso fine maggio/inizio giugno, e per tanto, è probabilmente ora di prepararsi a tornare sul set per il cast della pellicola.

E il primo a tornare ad allenarsi a tutta birra sembra essere proprio il protagonista del film Zachary Levi, come possiamo vedere dagli ultimi post sui social di Flow Supplements, la palestra che è solito frequentare l'attore.

Anche se non è specificato che il duro lavoro di Levi è atto a metter di nuovo su i muscoli di Shazam, è abbastanza scontato che possa trattarsi di un allenamento accuratamente programmato per ciò che vedremo sullo schermo tra qualche tempo.

Nel frattempo, il cast di Shazam 2 ha accolto anche Helen Mirren come villain del film e Rachel Zegler in un ruolo segreto, ed è probabile che qualche altro annuncio di casting sia in dirittura d'arrivo (teoricamente dovremmo avere ben tre villain questa volta).

Shazam! Fury of the Gods arriverà nelle sale a giugno del 2023.