Shazam! Fury of the Gods: Zachary Levi preso di mira per un tweet anti Pfizer

Mentre Shazam! Fury of the Gods si appresta a uscire nelle sale, il protagonista Zachary Levi è finito nell’occhio del ciclone dopo le recenti dichiarazioni su twitter che strizzano l’occhio al mondo NoVax.

Dopo le polemiche che hanno riguardato Letitia Wright, star di Black Panther: Wakanda Forever e Evangeline Lilly, che vedremo presto in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, è ora il turno di Levi di essere preso di mira per dichiarazioni in qualche modo vicine alla galassia anti vaccino.

In un tweet di risposta all’imprenditore e teorico della cospirazione Lyndon Wood, che chiedeva ai suoi seguaci se ritenessero la Pfizer un pericolo per il mondo, il protagonita del film diretto da Sandberg ha risposto con un eloquente “hardcore agree”, scatenando un incontrollato putiferio di reazioni.

Con l’uscita di Shazam! Fury of the Gods prevista per marzo 2023 e con la posizione di Levi nel nuovo DCU ancora in bilico, questa presa di posizione, per quanto legittima, potrebbe avere dei risultati inattesi e indesiderati per la carriera dell’attore. La battaglia contro ben tre divinità nell’ultimo trailer di Shazam! Fury of the Gods, sembrerebbe, infatti, cosa di poco conto, se paragonata a quello che può essere la furia scatenata dalla rete quando si esagera con dichiarazioni fuori luogo o con posizioni particolarmente controverse.

Se è vero che non esiste una cattiva pubblicità, e nonostante le recenti dichiarazioni di Levi sulla sua futura presenza nei film DC un po’ di cautela in più da parte dell'attore non avrebbe guastato, specie in un momento tanto delicato della propria carriera, e in previsione delle decisioni che prenderà il duo Gunn - Safran.