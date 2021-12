Shazam: Fury of the Gods, Zachary Levi orgoglioso: 'Vorrei che uscisse prima del 2023'

Le riprese di Shazam: Fury of the Gods sono ormai concluse da tempo, ed è ora il momento di lavorare alla post-produzione. Ma Zachary Levi, protagonista della pellicola, è sicuro: sarà un film ancora più bello del primo, e non vede l'ora che possiate vederlo.

Intervistato da Collider, l'interprete di Shazam ha commentato la nuova pellicola, classificandola anche migliore della precedente.



"Vi dirò che genuinamente, e non perché sono costretto a dirlo, sono davvero orgoglioso del primo film. Credo che abbiamo realizzato un film davvero buono. Ma penso che il secondo sia migliore" ha infatti affermato, elencando i motivi per cui è convinto che sia così "Abbiamo avuto più tempo, un budget più alto. C'è stato il ritorno di praticamente tutto il cast, e conoscevamo tutti meglio i nostri personaggi. Abbiamo avuto più tempo per esplorarli e vestirne i panni".



"Poi Henry Gayden, autore anche dello script del primo film, ha scritto anche il secondo, e ha fatto un lavoro fantastico. Ogni cosa è andata al suo posto ancor più che con il primo film. E poi i ragazzi sono cresciuti, come la loro sensibilità. E adesso abbiamo anche Helen Mirren e Lucy Liu che sono incredibili" ha continuato, per poi ribadire "Sono davvero orgoglioso di questo film, vorrei che arrivasse prima dell'estate 2023".



E voi, quanto attendete Shazam: Fury of the Gods, e cosa vi aspettate dal film? Fateci sapere nei commenti.