Shazam! Fury of the Gods, Zachary Levi:'Gunn e Safran sono leader eccellenti'

Zachary Levi ha partecipato qualche ora fa alla première di Shazam! Fury of the Gods a Los Angeles, in attesa dell'uscita del film nel week-end. L'attore è stato intervistato all'ingresso nel cinema dalla stampa e ha risposto ad alcune domande sul futuro DC e sul sequel di Shazam!, molto atteso dai fan.

"Abbiamo realizzato un film fantastico, sono davvero orgoglioso di questo film, spero che tutti lo vedano e lo dicano a tutti i loro amici e familiari" ha esclamato Levi "Tutto quello che posso fare è questo: presentarmi come lo Shazam migliore che io possa essere".



I due nuovi boss DC Studios, James Gunn e Peter Safran, hanno dichiarato di essere interessati a lavorare ancora con alcuni degli attori che hanno recitato nel DC Universe in questi anni, tra cui Zachary Levi, che ha speso parole di elogio nei confronti dei due:"So che Peter [Safran], che conosco da anni, e James [Gunn], che conosco anche da più tempo, sono leader davvero eccellenti. E mi fido di dove porteranno tutto questo".



La fiducia sul futuro del franchise arriva anche da Rachel Zegler:"Siamo fiduciosi nel futuro" ha sottolineato l'attrice, che debutta nel ruolo di Anthea in Fury of the Gods, terza figlia di Atlas e sorella minore di Hespera e Kalypso.



Qualche giorno fa si è consumato uno spoiler clamoroso su Shazam! Fury of the Gods in uno spot tv che ha rivelato il ritorno di una famosa star DC.