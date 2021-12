Shazam! Fury of the Gods, Zachary Levi entusiasta: 'Cast stellare e budget più alto'

Quella di Shazam! è stata un'esperienza decisamente felice per fan e protagonisti: il film con Zachary Levi è risultato uno dei passaggi migliori di un DC Extended Universe che ha sempre faticato a ingranare, come conferma anche l'entusiasmo degli attori quando si è trattato di tornare in scena per il sequel.

Entusiasmo rimarcato dallo stesso Zachary Levi proprio in queste ore: dopo essersi detto orgoglioso di Shazam! Fury of the Gods, infatti, l'attore ha parlato del lavoro svolto sul set dicendosi felice del cast chiamato in causa e del fatto di aver avuto a disposizione un budget decisamente più alto.

"Nel primo film avete visto praticamente tutti i miei poteri. Li vedrete anche ora, in abbondanza. Ci siamo divertiti un sacco per questo nuovo film. Abbiamo avuto più tempo, più budget. È tornato l'intero cast. [...] Ho avuto degli splendidi partner, Anna Paquin è stata grandiosa. Il giovane Hayden Zaller, che interpreta Zach, è stato fantastico. Abbiamo avuto un cast davvero stellare" sono state le parole di Zachary Levi.

Un entusiasmo che speriamo trovi riscontro all'uscita del film in sala! E voi, che aspettative avete? Fatecelo sapere nei commenti! Rachel Zegler, intanto, ha invitato il cast di Shazam! a vedere West Side Story.