Shazam! Fury of the Gods, il web reagisce alla presenza della Justice League nel trailer

E voi, cosa ne pensate? Avete già visto il trailer di Shazam! Fury of the Gods? Fateci sapere la vostra nei commenti.

Nel vedere gli eroi appartenenti allo Snyderverse, alcuni utenti del web non hanno saputo contenere la propria gioia (come vedete anche dai tweet in calce alla notizia), specialmente per via della conferma della connessione con i film di Zack Snyder, tanto che il solito ritornello è già ricominciato: #RestoreTheSynderverse .

Dal Comic-Con di San Diego è arrivato un nuovissimo trailer di Shazam! Fury of the Gods , e mentre gran parte dell'attenzione è stata rivolta alla Shazam! Family e alle villain del film interpretate da Helen Mirren e Lucy Liu, c'è stato anche qualcos'altro che ha entusiasmato i fan DC.

Un nuovo trailer di Shazam! Fury of the Gods è finalmente arrivato, e con sé ha portato anche qualche volto noto... E adesso, il web sembra aver deciso: ridateci la Justice League.