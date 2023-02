Shazam Fury of the Gods, il trailer nasconde una scena ispirata a The Legend of Zelda

Il nuovo trailer di Shazam Fury of the Gods, pubblicato sul finire dello scorso anno, nasconde una scena ispirata a uno dei capitoli più amati della celeberrima saga di videogiochi The Legend of Zelda.

A rivelarlo ufficialmente in queste ore è stato nientemeno che il regista del film, David F Sandberg, che come potete vedere nel post in calce all'articolo ha svelato ai suoi fan che un'immagine di The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha ispirato una scena di Shazam! Fury of the Gods proposta nel filmato promozionale. "Ai ragazzi del reparto effetti speciali ho mandato anche questa immagine tratta da Ocarina of Time, da usare come riferimento per la scena del film. Si, sono vecchio", ha scherzato il regista.

Per chi non lo sapesse, lo screenshot mostra il Castello di Ganon, l'ultimo dungeon del gioco. Questa sezione del videogame racconta il futuro 'malvagio' in cui Ganon prende il controllo del regno di Hyrule e abbatte il castello originale per sostituirlo con il suo: le somiglianze con Shazam 2 sono abbastanza evidenti, con l'illuminazione minacciosa e le nuvole scure che volteggiano in alto. Ricordiamo che la saga di The Legend of Zelda continuerà a maggio 2023 con il nuovo, attesissimo videogame The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sequel ufficiale del pluripremiato Breath of the Wild. Shazam: Fury of the Gods, invece, uscirà a marzo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Per altri approfondimenti ecco le ultime dichiarazione di James Gunn su Shazam e la polemica che ha investito il protagonista Zachary Levy.