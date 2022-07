Shazam: Fury of the Gods! Una famiglia di supereroi magici DC nel trailer ufficiale

Come promesso dal teaser di Shazam Fury of the Gods di qualche giorno fa, al Comic-Con di San Diego 2022 Warner Bros. ha svelato il trailer ufficiale del nuovo capitolo della saga di Shazam, che vedrà ancora una volta il protagonista Zachary Levi nei panni del campione del mago Shazam.

Il regista di Shazam! David F. Sandberg torna a dirigere il sequel, basato su una sceneggiatura firmata da Henry Gayden e Chris Morgan e basata sui personaggi DC Comics creati da Otto Binder e C.C. Beck. Il film, oltre a Zachary Levi nel ruolo di Shazam, vede anche il ritorno di Asher Angel nel ruolo di Billy Batson, Jack Dylan Grazer nel ruolo di Frederick "Freddy" Freeman, Adam Brody, Djimon Hounsou e le nuove arrivate Rachel Zegler, Helen Mirren e Lucy Liu, nei panni delle figlie di Atlas.



Shazam: Fury of the Gods sarà ambientato qualche anno dopo gli eventi del primo film, e oggi la 'Famiglia Shazam' è un famoso gruppo di supereroi del DCEU.

Il sequel di Shazam! è stato ufficialmente confermato poco dopo l'uscita del film originale nell'aprile 2019, col titolo e il resto del cast di ritorno annunciati nell'agosto 2020, con Rachel Zegler, Helen Mirren e Lucy Liu confermate come villain all'inizio del 2021. Le riprese sono iniziate nel maggio dello stesso anno ad Atlanta, in Georgia, e si sono concluse ad agosto. Previsto inizialmente per il 16 dicembre 2022, Shazam! Fury of the Gods uscirà negli Stati Uniti il 21 dicembre 2022, con la data d'uscita modificata in corso d'opera per evitare la competizione al botteghino con Avatar La via dell acqua, previsto appunto per il 16 dicembre negli USA.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti! Per altri contenuti guardate il trailer di Black Adam.