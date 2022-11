Shazam! Fury of the Gods: terminato final cut, l'annuncio con un frame epico!

Con lo strabiliante successo in corso di Black Adam e un intero DCU da ricostruire, la prossima incognita sarà Shazam! Fury of the Gods. Dopo anni di lavoro e un budget stratosferico, arriva oggi l'annuncio che il Final Cut è terminato. Il regista ricorda la data d'uscita con un'immagine inedita: è epica.

Se pensiamo al fatto che il primo Shazam! con Zachary Levi avrebbe dovuto fare da culla anche al personaggio di Black Adam, che oggi – o meglio, dieci anni fa per intercessione di Dwayne Johnson – si guadagna lo standalone, viene quasi da sorridere. Semplicemente perché le coordinate si sono invertite. Ora è Black Adam a gettare le basi, di budget in proporzione agli incassi anche, su cosa si potrà e si dovrà fare per risollevare il DCU nei prossimi dieci anni. Ora The Rock ha dato il là con un botteghino strabiliante per Black Adam, toccherà a Levi mantenere alta l’aspettativa.



Il sequel sul suo eroe ha avuto lunghissima produzione e ha tardato praticamente un anno. Avviato nel 2019, sarebbe dovuto arrivare entro 3 anni già considerati i ritardi da Covid e tutti i possibili imprevisti. Ma di fatto si è arrivati al 17 marzo 2023, data d’uscita fissata per il mercato nazionale. Il regista David F. Sandberg l’ha ricordata in un nuovo post a mezzo twitter in cui ha annunciato finalmente di aver terminato quello che vedremo come Final Cut. Al post, che trovate in calce all’articolo, Sandberg ha aggiunto un’epica immagine BTS che riprende un frame ancora inedito di Shazam!



Non si sa poi molto della sinossi e degli sviluppi di questo nuovo capitolo, considerato anche che la fase promozionale dovrebbe iniziare proprio adesso, fino a marzo, con i vari trailer e altri filmati. Per ora abbiamo visto comunque un primo teaser e la trama vedrà Zachary Levi incontrare le Figlie di Atlas, interpretate da un trio femminile e generazionale d’eccezione come Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler. Per quanto riguarda comparse illustri, la grande domanda è se Black Adam riapparirà già in questo Shazam! o se si aspetterà più in là per un film crossover. Quel che è certo, è che a tornare potrebbe essere invece il Dr Fate di Pierce Brosnan.