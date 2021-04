Shazam! Fury of the Gods, svelato lo script del finale! Il geniale scherzo del regista

Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che Lucy Liu sarà in Shazam 2, e si è parlato anche del possibile ingresso di Eiza Gonzalez nel cast. Il video spuntato da poco sul web, invece, avrebbe del clamoroso, se non fosse un simpatico scherzo architettato proprio dal regista di Shazam! Fury of the Gods, David F. Sandberg.

Su Reddit, infatti, il regista ha pubblicato un video presentandolo come un leak trapelato dagli studi di produzione del sequel di Shazam!, con possibili spoiler sul finale. Nelle immagini, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, uno sconosciuto fa irruzione tra i corridori di un ufficio, entrando poi in una stanza e inquadrando la sceneggiatura di Shazam! Fury of the Gods. L'individuo, di cui non si vede mai il volto, apre poi il testo all'ultima pagina, rivelando così la scena finale del film.

Guardando il copione, scopriamo così che Mary parla come Groot di Guardiani della Galassia, e la scena sembra strizzare un occhio anche alla Snyder Cut di Justice League. Nell'ultima pagina si legge infatti quanto segue:

I raggi di sole attraversano il tetto rotto, illuminando la Sala della Giustizia.

MARY: Io sono Mary.

EUGENE: Mary ha ragione. Questo posto è vuoto da anni.

Freddy raccoglie il cappuccio impolverato di Batman da terra.

FREDDY: Ma... questo non ha alcun senso.

BILLY: O forse sì...

Tutti guardano Billy.

BILLY (continua): Immagino che la vera Justice League siano stati gli amici che ci siamo fatti lungo la strada.

DISSOLVENZA

"FINE"

Qualcosa ci dice che Shazam! Fury of the Gods non si concluderà esattamente così. Per scoprire come andranno davvero le cose, però, bisognerà aspettare il 2 giugno 2023.