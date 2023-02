Shazam! Fury of the Gods, il nuovo spot conferma: i fan avevano ragione su Rachel Zegler!

A pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo spot family per Shazam Fury of the Gods, il cinecomix DC con Zachary Levy torna al centro del dibattito sui social grazie ad un altro video promozionale che sembrerebbe aver definitivamente confermato l'identità del personaggio di Rachel Zegler.

Warner Bros. Pictures e New Line si stanno preparando a pubblicare il prossimo film DC Studios, che arriverà nei cinema di tutto il mondo il mese prossimo e mostrerà ai fan cosa sta combinando la loro super famiglia preferita. Helen Mirren e Lucy Liu si sono tutte unite al sequel come principali antagoniste, e ancora sono pochi i dettagli riguardanti i loro personaggi e soprattutto le rispettive motivazioni che le spingeranno ad attaccare Billy Batson/Shazam! (Asher Angel/Zachary Levi) e i suoi fratelli adottivi.

Ma forse i fan fan avevano ragione su un punto: per molto tempo si era ipotizzato che Rachel Zegler avrebbe interpretato la terza figlia di Atlas, e il nuovo spot televisivo per Shazam! Fury of the Gods - che potete trovare nel post in calce all'articolo, ironicamente ricondiviso dal regista David F Sandberg - rivela non solo che Rachel Zegler interpreta una figlia di Atlas, ma che ha anche 6.000 anni. Mistero definitivamente risolto, dunque.

Vi ricordiamo che in Italia Shazam: Fury of the Gods uscirà il prossimo 16 marzo. Per altre curiosità vi segnaliamo questa citazione a The Legend of Zelda nel trailer di Shazam 2.