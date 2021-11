Shazam! Fury of the Gods, abbiamo uno spoiler sul sequel grazie a Helen Mirren?

Il mese scorso, in occasione del DC FanDome, abbiamo visto le prime immagini di Shazam 2, il sequel del film che ha cambiato la vita di Zachary Levi. Tra le new entry del cast c'è Rachel Zegler, e un grosso spoiler sull'importanza del suo ruolo potrebbe essere sfuggito a Helen Mirren in una recente intervista con la Associated Press.

"Non ho intenzione di dirti la risposta a questo" ha risposto Helen Mirren a una domanda sulla trama di Shazam! Fury of the Gods, ma a quanto pare si è tradita subito dopo, rivelando forse più di quanto avesse intensione di fare. "Dovrai accertartene da solo. Sono una delle tre dee: Lucy Liu sarà Kalypso e la terza dea è interpretata da Rachel Zegler, che diventerà una grande star in pochissimo tempo" ha aggiunto, parlando dell'attrice di West Side Story. "Quindi ci siamo noi tre insieme, ed è stata davvero una grande esperienza perché è così raro recitare per un intero film con altre due donne. Molto spesso sei l'unica donna nel cast. Qui eravamo un trio, ed è stato fantastico. L'ho adorato."

Le prime voci sul casting di Shazam! Fury of the Gods, del resto, circolavano già dal 2020, e parlavano di un "trio di sorelle" di età diverse nel ruolo di villain. Sarà davvero così? Quali sono le vostre aspettative sul sequel di Shazam? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.