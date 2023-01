Shazam! Fury of the Gods, è scontro con le figlie di Atlante nel nuovo trailer!

Billy Batson è ancora un ragazzino, nonostante tutto: il nostro ha vissuto già un bel po' di avventure nei panni del suo alter-ego Shazam, ma non per questo c'è da ritenerlo abbastanza preparato da fronteggiare l'attacco combinato di tre divinità infuriate per le sue azioni. In Shazam! Fury of the Gods, dunque, le cose potrebbero mettersi male.

A ricordarcelo è il nuovo trailer ufficiale del film con Zachary Levi: annunciato nei giorni scorsi da un nuovo poster promozionale di Shazam! Fury of the Gods, il nuovo capitolo del DC Universe (o, per meglio dire, uno degli ultimi respiri esalati dal DC Extended Universe) vedrà dunque i nostri eroi far fronte a una minaccia ben più grande delle loro potenzialità.

Si tratta delle figlie di Atlante, al secolo Hespera, Kalypso e Anthea, giunte sulla Terra per reclamare i poteri delle divinità ingiustamente (a loro modo di vedere) sottratti da Billy e i suoi amici: le nostre non hanno intenzioni particolarmente pacifiche, soprattutto perché Batson e soci non sono poi così entusiasti dell'idea di restituire i loro poteri. Non sappiamo come andrà a finire, ma una cosa è certa: a giudicare dal trailer, la battaglia sarà dura e senza esclusione di colpi! Cosa ve ne pare? Diteci la vostra nei commenti! Scontri tra divinità a parte, comunque, pare che The Rock abbia rifiutato un cameo in Shazam! Fury of the Gods.