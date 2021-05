Shazam! Fury of the Gods, al via le riprese! Zachary Levi ha una sola parola: 'Grazie!'

A quanto pare la foto del giovane cast di Shazam! Fury of the Gods in compagnia della new entry Rachel Zegler era solo un anticipo sulla notizia più importante relativa al sequel del cinecomic DC Films scritto e diretto da David F. Sandberg e interpretato tra gli altri da Zachary Levi ed Helen Mirren nei panni della villain.

Sì perché seguendo lo stesso Levi, a quanto pare proprio nelle scorse ore sarebbero ufficialmente iniziate le riprese del film, e questo stranamente a due anni dall'uscita ufficiale del progetto, prevista per il 2 giugno del 2023, posticipato soprattutto per problemi di scheduling dopo la Pandemia di Coronavirus.



Annunciando la lieta notizia ai fan, Levi ha anche approfittato del momento per ringraziare tutti i sostenitori del progetto e della sua interpretazioni, scrivendo belle parole via social in didascalia a una foto di un paio di Nike griffate e personalizzate con la saetta di Shazam. Ve le riportiamo di seguito:



"Shazam! Fury of the Gods è ufficialmente in produzione! Sono così grato a Warner Bros, New Line Cinema e DC Comics e a molti altri per aver visto il sedicenne dentro di me e aver creduto che potesse essere il loro Big Red Cheese. Il vero me di 16 anni si sarebbe cagato sotto se avesse saputo cosa gli avrebbe riservato il futuro. Mi siedo e mi sento sopraffatto dalla gratitudine quando mi permetto di guardare indietro alla mia vita e vedere tutte le innumerevoli benedizioni che mi ha concesso. La quantità ultraterrena e immensa di protezione e tutta la provvidenza che Dio ha orchestrato per la mia vita. Tutti voi, amici e la mia famiglia, che mi avete sollevato e sostenuto quando facevo scuola e teatro di comunità".



