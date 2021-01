Shazam! Fury of the Gods, le riprese del sequel potrebbero iniziare molto presto

Gli spostamenti nel calendario di Warner Bros. hanno spinto l'uscita di Shazam! Fury of the Gods al 2 giugno 2023, ma il regista David F. Sandberg potrebbe iniziare i lavori per il sequel già nei prossimi mesi.

L'ultimo indizio sulla tabella di marcia del film arriva da Ross Butler, interprete della versione superpotenziata del giovane Eugene Choi, il quale ha condiviso su Instagram una foto dietro le quinte del primo Shazam! anticipando che "il secondo round arriverà presto".

L'anticipazione di Butler è in linea con quanto affermato dal protagonista Zachary Levi in un'intervista rilasciata lo scorso settembre, durante la quale aveva affermato che le riprese sarebbero iniziate nel primo trimestre del 2021. "Il Covid ha sospeso un po' tutto, ma l'intenzione è quella di realizzare un altro film. Dobbiamo muoverci velocemente perché i ragazzi stanno crescendo" aveva spiegato l'attore.

Il film lo ricordiamo, vedrà nel cast anche Mark Strong, Asher Angel, Adam Brody, Meagan Good, Faithe Herman e ovviamente Jack Dylan Grazer, quest'ultimo apparso di recente nella serie We Are Who We Are di Luca Guadagnino.

Nel frattempo DC Films sta finendo i preparativi per l'inizio delle riprese di Black Adam, spin-off di Shazam! che introdurrà il villain/anti-eroe interpretato da Dwayne "The Rock" Johnson.

Intanto, vi lasciamo alla nostra recensione del primo Shazam!.