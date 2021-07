Shazam! Fury of the Gods, il regista stuzzica: un indizio sulla presenza di Black Adam?

Continuano le riprese di Shazam! Fury of the Gods, e nei giorni scorsi abbiamo visto il costume da villain di Helen Mirren. Molti fan sperano di vedere nel sequel anche Dwaynhe Johnson nel ruolo di Black Adam, e una nuova immagine pubblicata dal regista David F. Sandberg è stata interpretata come un indizio in tal senso. Sarà così?

Come possiamo vedere nel post Instagram in calce alla notizia, il regista ha scritto che le riprese di Shazam! Fury of the Gods sono giunte al giorno 27. Paragonandole a quelle di due suoi film precedenti, Sandberg aggiunge che sono più lughe di Lights Out e Annabelle 2: Creation messe insieme.

Il particolare più interessante è però l'immagine scelta: il logo di Shazam!, il fulmine, è realizzato con una luce al neon gialla e lo sfondo, una parete di roccia, appare molto scuro, quasi nero.

Il giallo e il nero sono i colori di Black Adam, senza contare la scelta della roccia, ovvero The Rock: per i fan ce n'è abbastanza per sognare l'arrivo di Dwayne Johnson nel film. Di certo David F. Sandberg dimostra di saper attirare l'attenzione: se poi il significato sarà proprio quello, lo scopriremo presto.

Nei giorni scorsi Jack Dylan Grazer ha anticipato che Shazam! 2 sarà divertentissimo. Se ci sarà anche The Rock nel ruolo di Black Adam, per i fan lo sarà ancora di più.