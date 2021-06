Shazam! Fury of the Gods, il regista ci mostra i nuovi costumi della Shazam Family

Continuano senza sosta in quel di Atlanta le riprese dell'attesissimo Shazam! Fury of the Gods di David F. Sandberg, e dopo averci mostrato il nuovo look di Zachary Levi nei panni del protagonista titolare, ecco che oggi proprio il regista ci rivela anche i nuovi costumi scelti per la Shazam! Family, i compagni super dell'eroe.

Come possiamo vedere i colori dei costumi sono decisamente più spenti rispetti a quelli del primo capitolo, meglio elaborati per calzare alla perfezione agli interpreti, che sono Adam Brody, D.J. Cotrona, Ross Butler, Michelle Borth e Meagan Good.



Per quanto riguarda il sequel di Shazam, i dettagli sul suo ruolo rimangono segreti ma sappiamo già che Rachel Zegler è la seconda americana di origini colombiane ad essere scelta per cinecomic DC, dopo che qualche giorno Sasha Calle è stata annunciata come Supergirl nel prossimo film The Flash. Vi ricordiamo che nel 2019 Shazam!, basato sul personaggio di DC creato da Bill Parker e C.C. Beck, ha aperto in testa al botteghino conquistando un totale di $365 milioni al botteghino.

Il sequel vanterà la stessa squadra del film originale, con David F. Sandberg alla regia di una sceneggiatura di Henry Gayden e Chris Morgan, e probabilmente - come spiegavamo - si intreccerà con lo spin-off Black Adam, con protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson.