Shazam! Fury of the Gods: il regista conferma chi avrà un cameo nel cinecomic DC

Nonostante la morte del suo personaggio in Shazam!, Lotta Losten tornerà per un'altra piccola parte in Shazam!: Fury of the Gods, il secondo capitolo DC con protagonista Zachary Levi, come confermato ieri sera dal regista del film tramite le sue storie Instagram.

L'attrice, che è sposata proprio con il regista del film David F. Sandberg, fa sempre un piccolo cameo nei lavori del marito. E alla domanda di un fan sulla presenza o meno dell'attrice nel prossimo capitolo, Sandberg ha risposto in modo affermativo: "No, no. Nessuna resurrezione! Basterà cambiarle un po' l'aspetto e chiamarla come una persona completamente diversa!. Lotta ci sarà", ha continuato. "Sì, è morta in [Shazam!], ma perderà gli occhiali, cambierà i capelli e BAM! Personaggio completamente diverso. Ehi, funziona per Clark Kent."

Il riferimento a Clark Kent potrebbe riportare qualche fan a speculare sull'atteso ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman nel film. Il personaggio - non interpretato da Cavill, ma da uno stuntman - è apparso nella scena finale di Shazam!, ma solo dal collo in giù e solo per una gag.

Shazam! Fury of the Gods, che è stato rinviato ufficialmente poco tempo fa, vedrà il ritorno di Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good, DJ Cotrona, Grace Caroline Currey, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Marta Milans, Cooper Andrews e Djimon Hounsou.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con le parole di Rachel Zegler, che ha commentato il rinvio del film.