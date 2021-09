Shazam! Fury of the Gods, il regista aggiorna i fan: 'Mi sto occupando dei VFX temporanei'

Il ritorno di Shazam! è uno dei più attesi dai fan DC: il film con protagonista Zachary Levi è stato uno dei più apprezzati di un universo cinematografico che sembra ancora dover trovare la direzione giusta da seguire, per cui le aspettative sul sequel sono ovviamente alte. Ma a che punto è la produzione?

Ad aggiornarci è stato il regista in persona: già recentemente David F. Sandberg aveva annunciato la fine delle riprese di Shazam! Fury of the Gods, ma con l'ultimo post pubblicato su Instagram il nostro ha voluto tenerci al corrente dell'andamento dei lavori di post-produzione di cui si sta occupando in prima persona.

"Mi sto occupando dei VFX temporanei nel mio ufficio. Sto sempre usando la mia vecchia copia di Action Essentials 2 di VideoCopilot (specialmente per il fumo durante le trasformazioni di Shazam). L'ufficio della post-produzione non ha finestre (l'ufficio della pre-produzione che vedete nella seconda foto mi ha davvero viziato). Ma continuo a preferire questo perché si trova a LA e quindi posso andare a dormire nel mio letto ogni notte" sono state le parole del regista.

Quali sono le vostre aspettative per il nuovo film di David F. Sandberg? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quale villain Zachary Levi vorrebbe affrontare in un futuro film su Shazam.