Shazam! Fury of the Gods: una Rachel Ziegler potentissima nel nuovo post del film!

Svelato il mistero sull'età della terza figlia di Atlas, interpretata da Rachel Ziegler, l'attrice conquista nuovamente l'attenzione del pubblico con un nuovo poster esclusivo di Shazam! Fury of the Gods.

Interamente vestita d'oro e un pugnale appuntito: così appare l'attrice nell'immagine che troverete in fondo alla notizia. Tale costume ha fatto letteralmente impazzire i fan, già di base entusiasti per il trio potente di Helen Mirren, Lucy Liu e la Ziegler.

Quest'ultima interpreta la più "giovane" delle tre donne, che cercano vendetta e rivalsa rispetto al protagonista, interpretato da Zachary Levi. "Giovane" perché, come rivelato da una clip del film stesso, la ragazza avrebbe più di 6'000 anni.

L'attrice è molto conosciuta anche per le sue incredibili doti canore, tant'è che il pubblico si è chiesto se la Ziegler avrebbe cantato in Shazam! La risposta? "È divertente perché non avevo idea del suo canto, e sembra che canti in ogni altro film. Nel nostro non lo fa perché non lo sapevo!", ha affermato tempo fa David F. Sandberg. Sembra dunque che non sentiremo la voce angelica dell'attrice, ma non per una scelta voluta dal regista stesso, che era completamente all'oscuro di tale abilità.

