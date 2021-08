Shazam! Fury of the Gods, Rachel Zegler: Nessuno ha ancora indovinato il mio personaggio

Nel corso di una recente intervista promozionale, la giovane attrice esordiente Rachel Zegler ha avuto modo di commentare le voci sul personaggio che interpreterà in Shazam! Fury of the Gods, nuovo cinecomic DC Films con protagonista Zachary Levy.

Nonostante le foto dal set di Shazam 2 l'abbiano mostrata in armatura dorata, l'attrice ha rivelato che finora nessun dei fan della saga è riuscito ad indovinare l'identità del suo personaggio. Durante una live sul social network Instagram, la cui registrazione è stata ottenuta per gentile concessione di Shazam Updates, l'attrice ha dichiarato: "Tutti pensano che di aver indovinato, il che è davvero divertente perché finora hanno sbagliato tutti. E' una cosa che trovo esilarante".

Quando la Zegler è stato annunciata per la prima volta come new entry di Shazam! 2, molti fan hanno ipotizzato che potesse interpretare la sorella dei personaggi di Helen Mirren e Lucy Liu, ovvero Hespera e Kalypso, le villain del film. Ma successivamente le foto dal set l'avevano mostrata in un costume da supereroe, lasciando i fan perplessi. Secondo voi, alla fine, quale personaggio DC interpreterà Rachel Zegler? Diteci la vostra nella sezione dei commenti che trovate in basso.

Nel frattempo, vi ricordiamo che la giovane attrice esordirà nell'attesissimo West Side Story di Steven Spielberg, in arrivo nei cinema a dicembre. Inoltre, la sua carriera è destinata ad una forte impennata grazie al ruolo di Biancaneve, remake live-action della Disney nel quale la Zegler sarà protagonista. Ricordiamo che Shazam! Fury of the Gods ha attualmente una data d'uscita fissata per il 2 giugno 2023.