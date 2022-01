Shazam: Fury of the Gods, Rachel Zegler conferma il suo ruolo nel film

"Ci sono 3 dee. Sono la più giovane di 3 dee, 3 sorelle. Arriviamo a scuotere un po' la Shazamily, è un film così divertente... Sono molto elettrizzata nel vedere il prodotto finito" ha dichiarato. Sinora attrice e produzione sono stati piuttosto ermetici nel parlare del suo personaggio nel film; sul set Zegler è stata vista indossare un'armatura dorata , indizio sulla possibilità che il suo ruolo implichi dei superpoteri. In futuro Rachel Zegler sarà Biancaneve nel live action Disney, al fianco di Gal Gadot nel ruolo della perfida regina. Nel frattempo l'attrice continua a godersi il successo di West Side Story. Sul sito trovate la recensione di Shazam! , il film di David F. Sandberg che ebbe grande successo al cinema e che ora si appresta a tornare nel 2023 con una nuova entusiasmante avventura con protagonista Zachary Levi.

Rachel Zegler è una delle star emergenti dell'ultima annata cinematografica, grazie al ruolo da protagonista in West Side Story di Steven Spielberg. Zegler ha diversi progetti in cantiere e nel podcast di Variety ha confermato, tra le altre cose, la sua partecipazione a Shazam!, il sequel del film di David F. Sandberg.

