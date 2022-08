Shazam! Fury of the Gods, Rachel Zegler commenta il rinvio del film

Nei giorni scorsi è stato annunciato il rinvio dell'uscita di Shazam! Fury of the Gods e Aquaman and the Lost Kingdom, e una star del film con protagonista Zachary Levi, Rachel Zegler, ha ora commentato il posticipo su Twitter.

Dovremo aspettare ancora un po' per vedere cosa combineranno Billy Batson a.k.a. Shazam e la sua Shazamily nel sequel del cinecomic DC, dato che ora non è più dicembre 2022 la data d'uscita designata per Shazam! Fury of the Gods, bensì marzo 2023.

Ma se il regista del film David F. Sandberg ha condiviso un video dal dietro le quinte di Shazam! Fury of the Gods, e più precisamente della fase di mixaggio del film, per commentare l'amaro rinvio (sembra infatti che Avatar si stesse accaparrando la maggior parte delle sale IMAX per quel periodo), l'attrice Rachel Zegler, una delle nuove aggiunte al cast del franchise, ha invece commentato così su Twitter: "Grazie per tutto il vostro affetto, mi familia! Shazam! Fury of the Gods adesso arriverà al cinema il 17 marzo 2023, spero di vedervi tutti lì!".

Per poi aggiungere: "Sono assai dispiaciuta, specialmente perché avevo già pronta una marea di foto dal set di Shazam da condividere con il mondo".

