Shazam! Fury of the Gods, ecco quando inizieranno le riprese del film

Quando inizieranno le riprese del sequel di Shazam!, Shazam! Fury of the Gods? Sembra che finalmente sia stata stabilita una data, e che questa non sia poi così lontana.

Lo scorso agosto, in occasione del DC FanDome, abbiamo avuto tante anticipazioni sul futuro del Multiverso DC, dai concept art per Black Adam e il film di Flash, a un primo trailer per The Batman, il film di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

Di Shazam 2, tuttavia, le uniche rivelazioni sono state il titolo del sequel Shazam! Fury of the Gods, e un primo poster. E al momento, anche a causa dei vari rimandi dovuti alla pandemia, continuiamo ad avere scarse informazione al riguardo, mentre aumentano teorie e ipotesi su ciò che potremmo vedere.

Certo è che, se le riprese non hanno inizio, sarà dura anche ricevere nuovo materiale promozionale... E a proposito di riprese, è una delle star della pellicola a darci qualche aggiornamento e farci finalmente sapere quando partiranno.

Al The Carlos Watson Show, Megan Good, che nel franchise interpreta la versione adulta di Darla Dudley, ha reso nota l'intenzione della produzione di dare inizio alla fase di riprese in primavera: "Se Dio vuole, le riprese di Shazam 2 inizieranno a maggio".

Questo vorrebbe dire che tra la fase di produzione e l'uscita nelle sale passeranno due anni, considerando gli ultimi spostamenti nel calendario di Warner Bros., che hanno posizionato Shazam! Fury of the Gods al 2 giugno 2023.

Allora incrociamo le dita, e speriamo che questa sia davvero la volta buona per Billy Batson e famiglia.