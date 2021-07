Shazam! Fury of the Gods, a che punto sono le riprese del film? Lo svela il regista

Continuano le riprese di Shazam! Fury of the Gods, il cinecomic con protagonista Zachary Levi, ma a che punto sono i lavori? Ad aggiornarci in merito è il regista David F. Sandberg, con una nuova immagine promozionale.

Mentre il cinecomic DC con protagonista The Rock Black Adam sembra aver già terminato le riprese, i lavori sul set di Shazam! Fury of the Gods continuano, ed è David F. Sandberg a rendere partecipi i fan sullo status dei lavori.

Con un'immagine che ritrae la Mary Marvel di Grace Fulton (che trovate anche in calce alla notizia), e un riferimento a un altro dei suoi film, l'horror Annabelle: Creation, il regista rivela su Instagram che si è giunti al giorno 37 (38, ormai, essendo stato pubblicato ieri il post), quindi più di un mese totale di riprese.

Solo qualche settimana fa Sandberg aveva condiviso i nuovi costumi da supereroi della Shazam Family, cogliendo anche l'occasione per confermare il casting definitivo di Fulton come Mary da adulta, ruolo che nel precedente film era stato interpretato da Michelle Borth.

Intanto, il giovane Billy Batson Asaher Angel ha voluto rassicurare i fan: il sequel di Shazam sarà tutto ciò che potremmo volere da un film di supereroi. Peccato solo che dovremo aspettare il 2023 per scoprire se ha ragione.