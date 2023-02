Shazam! Fury of the Gods: le prime stime del box office? Non promettono bene

Mentre Zachary Levi è convinto di un sequel di Shazam! e ha già ben in mente il tipo di personaggio che vorrebbe creare, arrivano le prime previsioni sugli incassi.

Si stima una cifra di 35 milioni di dollari: una cifra nettamente inferiore ai 53 milioni del primo capitolo del film, risalente al 2019. Quest'ultimo aveva inoltre incassato ben 366 milioni in tutto il mondo (un grande guadagno, considerando il budget di 100 milioni).

Ad ogni modo, mancano ancora tre settimane all'uscita di Shazam! Fury of the Gods, quindi questi numeri potrebbero tranquillamente aumentare.

Nel frattempo, Zachary Levi si è espresso riguardo al futuro della saga: "Con il nostro franchise nello specifico, è stato molto difficile per me capire quale sarebbe stata la mossa successiva. In parte perché tutti i bambini stanno crescendo a dismisura. Quindi non so come questo si applicherà nelle dinamiche del prossimo film. Non ho mai visto un film su uno zombie supereroe. Seriamente, mi piacerebbe uccidere gli zombie, e penso che sarebbe divertente fare Shazam 3. Non uno Shazam zombie, intendo un film in cui si deve combatterli come pazzi".

Shazam! Fury of the Gods vedrà nel cast Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Ziegler (quest'ultima ha sorpreso tutti con un nuovo poster di Shazam in tuta d'oro e un pugnale affilato). Indipendentemente dall'incasso e dal successo al botteghino, sarà una grande scoperta vedere tre generazioni di talenti insieme.