Shazam: Fury of the Gods, il poster ufficiale vede Zachary Levi... in monopattino?

Tenetevi forte, come Zachary Levi: in arrivo la data ufficiale d'uscita dell'attesissimo Shazam: Fury of the Gods. Ad annunciarlo è un tweet della Warner Bros. e dell'attore stesso. Il nuovo poster ufficiale sorprende tutti ma c'è un dettaglio strambo: a supportare l'eroe è un...velocipede?

Ad Halloween 2022 è arrivato l'annuncio della final cut di Shazam, a conclusione definitiva di un progetto durato anni (la produzione è iniziata nel 2019 e ha subito diversi ritardi e rinvii) e dal budget spaventosamente alto. Per quanto riguarda il secondo capitolo, invece, finalmente abbiamo un simpatico poster e anche una data d'uscita: parliamo del 16 Marzo 2023.

"Il più saggio, il più forte, il più veloce, il più divertente, insomma, complessivamente il più figo di tutti ( e non dimentichiamo anche umile)", così si legge sul tweet ufficiale della Warner Bros Italia, che allega un'immagine che raffigura il nostro eroe su un monopattino. Non basta dunque la sua innata velocità: a Shazam serve anche un velocipede modestamente veloce per aiutarlo.

Nel cast torneranno sicuramente Zachary Levi, Adam Brody, Ian Chen e Asher Angel, senza contare Jack Dylan Grazer e Ross Butler. Insieme a loro, pare che ci sarà anche un cameo in Shazam: Fury of the Gods di un personaggio molto vicino al regista.