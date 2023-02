Shazam! Fury of the Gods, il nuovo poster mostra un drago decisamente furioso

Dopo il trailer di Shazam! Fury of the Gods (con un riferimento a The Legend of Zelda), Warner Bros. e New Line Cinema hanno pubblicato un nuovo poster in cui il supereroe legato alla mitologia antica si ritrova ad affrontare un drago spaventoso e ben più grande di lui.

Già il trailer anticipava come Shazam e la sua famiglia avrebbero dovuto affrontare svariate creature mitologiche, come la figlia di Atlas (interpretata da Licy Liu) in groppa alla sua bestia sputafuoco – in un'altra occasione, Lucy Liu ha definito "offensivo" il soprannome Dragon Lady durante Kill Bill. Tra il cast figurano anche Asher Angel (già visto in Andi Mack), Jack Dylan Grazer (It - Capitolo due), Cooper Andrews (The Walking Dead) e tanti altri.

L'atteggiamento beffardo del protagonista di fronte alle zanne del drago conferisce al poster una buona dose di umorismo, perfettamente in linea con quanto visto nel film del 2019. Altri dettagli sono suggeriti dalla sinossi del film: "Dotati di poteri divini, Billy Batson e i suoi compagni stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e gli alter-ego da supereroi. Ma quando le Figlie di Atlas, un vendicativo trio di divinità antiche, arrivano sulla Terra in cerca della magia che gli è stata rubata molto tempo fa, Billy (alias Shazam) e la sua famiglia si ritrovano in una battaglia per salvare i loro poteri, le loro vite e il destino di tutto il mondo".

La pellicola arriverà in sala il 17 marzo 2023, a quattro anni di distanza dal primo capitolo. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Shazam!