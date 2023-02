Shazam! Fury of the Gods: nel nuovo poster appaiono le figlie di Atlas!

"C'è bisogno di grandi antagonisti per un grande film su un supereroe", aveva rivelato tempo fa il regista del film David F Sandberg. Dopo il trailer che vedeva Shazam su un monopattino, ora l'eroe è circondato dalle figlie di Atlas.

Andate in calce e guardate il poster. In primo piano non solo ci sarà Shazam, ma soprattutto le iconiche Helen Mirren, Rachel Zegler e Lucy Liu, le figlie di Atlas, con dei sorrisi che sembrano rassicuranti. Ma dal trailer ufficiale di Shazam: Fury of the Gods vediamo tutto il contrario: un'aperta lotta tra il protagonista e le tre: Hespera, Kalypso e Anthea.

Che ruolo hanno all'interno del nuovo film? Vendicarsi dell'ingiusta sottrazione di poteri alle divinità operata da Billy e il suo entourage. Ma il loro scontro non sembra dei più facili, e non è detto che vinca il nostro protagonista.

Ma come mai tale casting?Il regista David F Sandberg ha poi commentato in un'intervista per Total Films circa l'entusiasmo di tutto il reparto casting verso due delle tre in particolare: "Ci dicevamo: 'dovremmo puntare a qualcuno al livello di, per esempio, Helen Mirren', poi l'abbiamo chiamata e ci ha detto subito di sì. 'Oddio, abbiamo DAVVERO HELEN MIRREN!' E poi abbiamo fatto lo stesso con Lucy Liu e anche lei ha accettato". Insomma, Sandberg ha largamente elogiato la Mirren e la Liu.

Insomma, il film di Sandberg ha alzato l'asticella: "E' qualcosa di nuovo per i fans. L'abbiamo detto dall'inizio, puntiamo davvero in alto".