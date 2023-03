Shazam! Fury of the Gods: quale sarebbe il personaggio più adatto per uno spin-off?

In un'attesa resa ancora più forte dalle scene inedite del trailer internazionale di Shazam! 2, il regista del film ha riflettuto sul candidato più papabile per un eventuale spin-off.

"Mary sembra una scelta ovvia, perché è grande, anche nei vecchi fumetti, Shazam! Mary e Freddy. Mary potrebbe essere l'opzione giusta. Amerò sempre anche Darla, perché è la più innocente e infantile di tutte", ha affermato il regista David F. Sandberg.

Supereroina dalla divisa rossa-oro a maniche e gonna corta, per Sandberg è lei la candidata più adatta ad un eventuale spin-off, di cui tuttavia (per ora) non si è ancora parlato.

In Shazam 2 Mary verrà interpretata da Grace Fulton, o meglio: Grace Fulton interpreterà entrambe le Grace. Per chi non sapesse cosa intendiamo, la Fulton sarà l'attrice che porterà in vita sia la Grace 'umana' che la Grace 'supereroina', inizialmente sostituita da Michelle Borth. Come è accaduto anche in Wonder Woman (Gal Gadot), il personaggio vedrà delle modifiche di trucco e parrucco abbastanza evidenti per mostrare due versioni differenti.

"Sì, Grace interpreta entrambe le parti. Ma i suoi capelli e il suo trucco sono diversi quando diventa una supereroina, così nessuno potrà riconoscerla. Hey, funziona per Wonder Woman!", ha affermato a tal proposito Sandberg.

Nel frattempo sembrano esserci delle preoccupazioni per il botteghino del film. Le prime stime al box office di Shazam! Fury of the Gods non promettono bene, ma non bisogna essere affrettati: mancano poco più di due settimane all'uscita del secondo capitolo di Shazam!, e i dati potrebbero aumentare inaspettatamente.