Shazam! Fury of the Gods, nuovi aggiornamenti sulla produzione del sequel DC

Qualche settimana fa, l'attrice Meagan Good era apparsa in uno show televisivo e aveva sostenuto "che se tutto fosse andato bene, le riprese di Shazam! Fury of the Gods sarebbe iniziata a maggio", senza però dare conferme sull'effettivo scheduling della produzione del sequel diretto da David F. Sandberg.

Ebbene, stando a Murphy's Multiverse e alla sue fonti vicine al progetto, sembra proprio che le riprese dell'attesissimo film con Zachary Levi cominceranno effettivamente tra fine maggio e inizio giugno in Georgia, non più tardi anche a causa di un sostanzioso ritardo già accumulato e causato dai molti disagi dovuti alla Pandemia di Coronavirus. La speranza è dunque di avere aggiornamenti anche sul cast nelle prossime settimane.



Il film lo ricordiamo, vedrà nel cast anche Mark Strong, Asher Angel, Adam Brody, Meagan Good, Faithe Herman e ovviamente Jack Dylan Grazer, quest'ultimo apparso di recente nella serie We Are Who We Are di Luca Guadagnino.

Nel frattempo DC Films sta finendo i preparativi per l'inizio delle riprese di Black Adam, spin-off di Shazam! che introdurrà il villain/anti-eroe interpretato da Dwayne "The Rock" Johnson.

Intanto, vi lasciamo alla nostra recensione del primo Shazam!. Fateci sapere cosa ne pensate del primo film e quanto state aspettando questo sequel lasciando un commento nella sezione dedicata in calce alla notizia.