Shazam! Fury of the Gods, nuove scene inedite nel trailer internazionale del sequel!

Qualche tempo fa era uscito il trailer ufficiale di Shazam! Fury of the Gods: già da questo primo sguardo al sequel il pubblico ha potuto intuire che il nostro protagonista DC si sarebbe confrontato con delle potenze incredibili.

Ma è nel nuovo trailer internazionale che vengono mostrate delle scene nuove che mostrano il grandioso combattimento tra il protagnista e le figlie di Atlas, venute a reclamare il "potere che i bambini hanno preso".

Nel sequel di Shazam! tornerà Zachary Levi nei panni del supereroe, e insieme a lui anche delle new entry: parliamo di Lucy Liu, Helen Mirren e Rachel Zegler: le tre attrici interpreteranno le figlie di Atlas (Atlante) nel sequel. Le tre interpreteranno rispettivamente Kalypso, Hespera e Anthea

Ecco la sinossi ufficiale di Shazam! Fury of the Gods: "Dotati dei poteri degli dei, Billy Batson e gli altri membri della famiglia adottiva con cui vive stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e quella di supereroi adulti. Si ritroveranno però a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità giunte sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa. Così Billy, alias Shazam, e la sua famiglia, torneranno in azione per salvare i loro superpoteri, le loro vite e il destino del mondo".